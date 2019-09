Pedidos de falência sobem 58% em agosto ante julho, diz Boa Vista

04/09/2019 | 10:35



Os pedidos de falência de empresas cresceram 58% em agosto ante julho, de acordo com pesquisa nacional da Boa Vista. Em 12 meses, no entanto, o indicador apresentou queda de 8,6%. Os pedidos de recuperação judicial também aumentaram no período, em 41,3%, mas diminuíram 15,1% em 12 meses.

De acordo com a Boa Vista, os resultados mostram a continuidade de uma tendência de queda nesses indicadores no acumulado em 12 meses.

"Esse movimento está atrelado à melhora nas condições econômicas desde 2017, que permitiu às empresas apresentarem sinais mais sólidos nos indicadores de solvência", afirma a empresa de informações de crédito.

A Boa Vista analisa, porém, que a continuidade do movimento depende da evolução da economia brasileira nos próximos meses.

"A situação financeira das empresas, de maneira geral, segue positiva, mas pode ser afetada pela lenta recuperação da atividade econômica", diz a empresa, que considera positivas as perspectivas de redução das taxas de juros e a liberação dos recursos do FGTS. "Impactos positivos esperados sobre as vendas devem dar novo fôlego para o segmento empresarial", avalia a Boa Vista.

O índice de falências decretadas também subiu em agosto ante julho, em 88%, mas recuou 8,3% em 12 meses. Já o indicador de Recuperações Judiciais Deferidas apresentou queda em agosto, na comparação com o mês anterior, e acumula baixa de 11,9% em 12 meses.