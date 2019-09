Externo permite abertura em alta do Ibovespa, em dia de Previdência e Livro Bege

04/09/2019 | 10:25



Uma série de fatores permite abertura em alta do Ibovespa nesta quarta-feira: dado positivo na China, notícias favoráveis sobre o processo de saída amigável do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, e de Hong Kong, onde há expectativa de retirada formal da lei de extradição que deflagrou protestos violentos por lá. Além disso, o acordo da cessão onerosa fechado com a Petrobras e o governo também pode ser motivo para valorização dos papéis da Petrobras e, consequentemente, do Ibovespa, conforme analistas.

Às 10h10, o Ibovespa avançava 1,12%, aos 100.862,48 pontos.

A despeito do impasse comercial China/Estados Unidos, o índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços chinês avançou em agosto ao maior nível em três meses. O resultado, além de já refletir positivamente sobre os mercados acionários externos, também possibilitou a alta do minério de ferro. Desta forma, deve ser outra razão que reforça a expectativa de elevação dos papéis da Vale, principal importador do produto para a China.

Além do bom indicador chinês, a MCM acrescenta que também na zona do euro o dado de serviços também agradou. "Os bons resultados dos índices do setor de serviços da zona do euro e da China e as notícias políticas positivas (revogação do decreto de extradição em Hong Kong, provável acordo para a formação de um governo italiano pró euro e possibilidade de uma lei que evite o Brexit sem acordo) impactam positivamente os preços dos ativos", cita em relatório.

Apesar das boas notícias e da alta das bolsas internacionais, a Rico Investimentos ressalta em nota que ontem foi um dia de queda do Ibovespa, de 0,96% (100.400 pontos), em decorrência do resultado de um indicador norte-americano sugerindo recessão na atividade e por conta da produção industrial brasileira de julho, que caiu pelo terceiro mês seguido.

Neste sentido, um operador observa que será importante acompanhar a divulgação do Livro Bege pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) à tarde. O documento traz um resumo das condições econômicas do país, que serve de referência para as decisões de política monetária.

Além disso, o investidor segue atento ao tema reforma da Previdência, já que Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) analisa a proposta nesta manhã. Há pouco, a presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet, abriu a sessão que irá analisar a proposta de reforma da Previdência.

Quanto à Petrobras, ontem o Senado aprovou, em dois turnos, proposta que divide os recursos do megaleilão do petróleo com Estados e municípios. Os senadores aprovaram ainda um repasse extra de R$ 2,19 bilhões do leilão para o Rio de Janeiro.