6 bares para conhecer ao redor do mundo em hotéis incríveis

Requintados e, por vezes, cheios de pompa, os bares de hotéis costumam fazer a alegria dos hóspedes. Com drinques incríveis e elaborados conforme o gosto de cada pessoa, os locais são indicados para quem quer relaxar, conversar e até provar sabores de outras regiões e países.

Em alguns casos, a bebida e os petiscos acabam ficando em segundo plano diante de outros atrativos, como ambientação e a atmosfera. Conheça seis bares de hotéis no Brasil e no mundo que vão além do convencional e oferecem uma experiência memorável.

Bares para conhecer pelo mundo

Divulgação Bar na Floresta Amazônica

Bar na floresta Amazônica

No Cristalino Lodge é possível apreciar a floresta Amazônica tomando um excelente drinque. O bar valoriza as formações de granito rochoso esculpidas no terreno, que se fundem harmoniosamente com as folhagens da mata ao redor.

Durante a noite, uma fogueira em um espaçoso deque ao ar livre com mesas, espreguiçadeiras e bancos cria uma ambiente ideal para compartilhar experiências com amigos e companheiros de viagem. A área conta com 27 lugares e serve deliciosas caipirinhas, sucos, além de vinhos da América do Sul, cervejas e outras opções não alcoólicas. Vale a pena experimentar a margarita com castanha.

Divulgação Bar recria atmosfera dos anos de 1920

The Back Room

The Back Room é o novo bar do Shangri-La at The Fort. Como o próprio nome sugere, o ambiente é intimista e vintage, e fica localizado na 30 th Street, em Manila, nas Filipinas. O Speakeasy tem um laboratório e mais de 150 marcas de gin, entre as quais, 90 são raras. O mais exclusivo é o The Bee´s Knees, destilado na própria casa e servido com exclusividade.

A bebida foi criada pelo mixologista Ulysse Jouanneaud. Tudo por ali recria atmosfera dos bares clandestinos dos anos 1920, com uma cara aconchegante e quase conspiratória. Para acessar o bar, que não aceita reservas, os visitantes precisam passam por duplas portas de vidro que levam a uma pequena chapelaria e uma estação de engraxate. O mobiliário é Art Déco e a paleta de cores da decoração gira em torno do verde e do preto.

Divulgação O local é um verdadeiro cassino

Blend Bar

Rodeado por máquinas caça-níquel e mesas de apostas, o Blend Bar, no Enjoy Punta del Este, oferece uma ambientação totalmente imersiva, com palco para apresentações ao vivo e terraço com uma das melhores vistas para o porto e para a baía do balneário uruguaio.

No cardápio, coquetéis e destilados se destacam. Para quem pretende visitar a região e quer conhecer o bar, não deixe de pedir o Mezzo a Mezzo, bebida típica uruguaia que combina partes iguais de vinho branco e espumante.

Divulgação O local conta com ótimas opções de drinques

Bar design

No Triângulo das Serras, confluência entre Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, a sugestão é o bar do Botanique Hotel & SPA. O clima fresco da região montanhosa, é perfeito para curtir a seleta carta de drinques e vinhos do hotel. Isso sem falar nos diferentes tipos de cafés, como o Blend Especial Botanique.

Divulgação O bar fica na propriedade de um Bonaparte

Bar do Príncipe Bonaparte

Honrando o passatempo favorito do residente original do palácio, o príncipe Roland Bonaparte, o bar do Shangri-La Paris, na França, celebra a botânica por meio de uma atmosfera temática e especial. O príncipe, que era sobrinho-neto de Napoleão Bonaparte, reuniu a maior coleção privada de plantas do mundo.

Embora o Palais d’Iena já não abrigue mais esta coleção, o Le Bar Botaniste honra o seu espírito com um extenso menu de coquetéis e licores cuidadosamente selecionados. O bar conta com plantas, fontes de absinto autênticas e uniformes retrô-chic para a equipe.

Dentre os 15 coquetéis autorais da casa, destaca-se o charmoso Bumble Bee. O drique, que é uma mistura de conhaque, mel de lavanda, limão e grãos de tonka, é servido com uma bolacha crocante que se assemelha a um dourado favo de mel em uma colmeia.

Divulgação Decoração de madeira é presente no local

Bar da Cocheira

No interior de São Paulo, a dica é o Bar da Cocheira, na Fazenda Capoava. O espaço, criado ao lado da antiga cocheira, é um dos cantinhos mais acolhedores da fazenda, com seus móveis rústicos, feitos com madeira de demolição e flores por todos os lados.

Além disso, os hóspedes e visitantes que desfrutam do bar têm o privilégio de estar na frente da ilha dos macacos, com uma belíssima mata ao fundo. Ali, dá para ouvir os cantos dos pássaros que tomam banho na fonte do terraço.

Uma das especialidades da casa é a cachaça. A Capoava, aliás, tem uma carta de rótulos específicas da icônica bebida brasileira.

