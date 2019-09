McDia Feliz celebra sucesso de vendas

Stefanie Sterci



31/08/2019



A 31ª edição do McDia Feliz 2019 – Amor & Big Mac & Carinho, realizada no último sábado, 24, não divulgou ainda o resultado final, mas já celebra o possível recorde de público. “Não temos números oficiais, mas recebemos informações de que várias lojas superaram as vendas do lanche Big Mac, se comparadas a 2018”, comemora o presidente da Casa Ronald McDonald ABC – instituição beneficiada pela campanha na região –, Nelson Tadeu Pereira.

Entre as unidades mais agitadas da rede de fast-food estão a da Avenida Prestes Maia, que contou com a presença da McAmiga Daniele Hypólito, e o da Avenida dos Estados, com a presença dos integrantes do Rotary Clube Santo André Alvorada, do Projeto Locomotiva, escoteiros e do Tiro de Guerra.

Black tie

“Será uma noite inesquecível, com muito glamour, decoração e ambiente personalizado”, afirma o presidente do Clube Atlético Aramaçan, Sidenei Matrone, sobre o tradicional Baile de Aniversário, que celebra os 89 anos do grupo. A festividade, que recebe autoridades da região, associados e não associados, tem data marcada para hoje, a partir das 22h. Os convidados serão recepcionados com coquetel, seguido de jantar completo e música ao vivo com a banda São Paulo Show, que tocará grandes clássicos e hits do momento.

Patinhas

Com o objetivo de conscientizar a população a cuidar dos cãezinhos que não possuem lar, o Golden Square Shopping promove, até hoje, das 10h às 22h, a Campanha do Agasalho Pet. Os interessados em participar poderão comparecer ao piso L1, onde está localizado o ponto de arrecadação, e colaborar com a doação de roupas e cobertores, além de rações para cães adultos e filhotes, caminhas, remédios de antipulgas e carrapatos, tapetes higiênicos e também o petmilk – leite especial para os recém-nascidos.

Na pele

Entre hoje e amanhã, das 12h às 20h, o Atrium Shopping, em Santo André, realiza o primeiro Tattoo Days. A atividade reunirá artistas tatuadores de diferentes estúdios, entre eles, o May Tattoo Ink, Bora Lá Tattoo e o Clássicos Tattoo. O encontro será uma oportunidade para conhecer e testar o trabalho dos estúdios a um preço acessível, a partir de R$ 50. A programação também inclui shows de rock das bandas Green Day Cover Brasil e Best of Fighters, além de quiosque de cervejas artesanais das marcas Leuven e Dortmund, e fliperama gratuito.