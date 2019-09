Marília Mendonça acaricia barriguinha de grávida em lançamento de nova série

04/09/2019 | 09:11



Desde que Marília Mendonça anunciou sua gravidez, ela vem vivendo momentos para lá de fofos mostrando a barriguinha da gestação. Esperando seu primeiro filho, fruto de seu namoro com o cantor Murilo Huff, a cantora encantou ao posar acariciando a barriga no lançamento de sua nova série, Marília Mendonça - Todos os Cantos, do Globoplay, primeira série documental da carreira da cantora.

E ela também se derreteu pela novidade profissional:

- Sonhei com esse projeto! Literalmente sonhei que estava em uma praça cantando para algumas pessoas; conversei com a minha produção e embarcamos nessa aventura viabilizando os shows em todas as cidades, diz ela, que, nessa etapa, passou por dez capitais, sempre se apresentando de surpresa.

O seriado retrata a rotina na estrada, a convivência com a equipe, as memórias da difícil trajetória até o sucesso e a emoção de Marília ao ficar frente a frente ao seu público durante o projeto que era o grande sonho de sua carreira: prestigiar os seus fãs de várias capitais do país, se apresentando gratuitamente, em locais públicos. Legal, né?