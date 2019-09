04/09/2019 | 08:27



A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, disse que retiraria de pauta o amplamente impopular projeto de lei de extradição para a China que precipitou um período de revolta no território semiautônomo. A concessão atende a uma de cinco demandas do movimento de oposição e visa provavelmente enfraquecer o apoio mais amplo da população aos protestos, embora ainda não esteja claro quão bem-sucedida esta decisão será no sentido de reduzir as tensões que ocorrem na cidade há três meses. Fonte: Dow Jones Newswires.