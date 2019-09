Morre aos 74 anos o fotógrafo de moda Peter Lindbergh

04/09/2019 | 07:49



O fotógrafo de moda alemão Peter Lindbergh, que imortalizou modelos e famosos ao longo de sua carreira, morreu na terça-feira, 3, aos 74 anos, anunciou a família. Lindbergh, nascido em 1944 em Leszno (Polônia), era considerado um dos fotógrafos mais influentes dos últimos anos, com trabalhos em revistas como Vogue, Vanity Fair, Elle ou Marie Claire. A objetiva de sua câmera capturou celebridades como Catherine Deneuve, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Linda Evangelista.

Um de seus últimos trabalhos de destaque foram as imagens que figuraram no Calendário Pirelli de 2017. Apesar de afamado no mundo fashion pelos belos retratos que sempre tirou de supermodelos, Lindbergh decidiu combater justamente o que considerava "ditadura da moda".

"Numa época em que as mulheres são apresentadas pela mídia e por toda parte como embaixadoras da perfeição e da beleza, pensei que seria importante lembrar que existe uma beleza diferente, mais real e autêntica, e não manipulada pela propaganda ou outra coisa qualquer. Uma beleza que fala da individualidade, da coragem de ser quem se é e da sensibilidade", disse ele, durante a apresentação do calendário, no final de 2016, em Paris.

Foi com esse discurso, embalado com o tradicional carinho que dedicava às pessoas que posavam para ele, que Lindbergh arregimentou um verdadeiro batalhão de estrelas do cinema mundial, mulheres que se dispuseram a ser clicadas como se estivessem em um ambiente íntimo. O grupo era formado por Helen Mirren, Jessica Chastain, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Charlotte Rampling, Léa Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright e Zhang Ziyi. Ao elenco, ainda se juntou Anastasia Ignatova, professora de Teoria Política na State University de Moscou.

Um de seus grandes desafios foi o de Robin Wright, então afamada pela sua participação na série House of Cards, a se aventurar praticamente sem seguranças pela Times Square, em Nova York, apinhada de turistas.