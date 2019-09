Estado atualizará mapa de áreas de risco da região por R$ 6,3 mi

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



04/09/2019 | 07:04



O governo do Estado contraiu empréstimo junto ao Bird (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) para atualização do mapa de áreas de risco da Região Metropolitana, que contempla o Grande ABC. O serviço tem investimento na ordem de R$ 6,3 milhões e deve ficar pronto em junho de 2020. Ontem, Walter Nyakas Júnior, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, esteve no Consórcio Intermunicipal para detalhar aos prefeitos o plano de ação da pasta com relação ao tema.

O planejamento de áreas de risco da região é de 2012, quando o colegiado contratou o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) para desenvolvimento de planos municipais de redução de riscos. À ocasião, foram apontadas 630 moradias em situação vulnerável. Balanço da instituição, de 2016, indicou que 87,8% desse total foram removidos.

“Essa é uma ação preventiva. Haverá integração de nosso centro de gerenciamento de emergência, com centros aqui do Grande ABC, para trazer maior fluidez nas informações , principalmente nos alertas meteorológicos e desenvolvimento”, disse Nyakas, citando que o trabalho é executado pelo Instituto Geológico, órgão ligado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado.

Vice-presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB) enalteceu o investimento do Estado no setor. “É muito importante para a região e vamos torcer para que nada aconteça. Nossa região tem sempre dois tipos (de desastres) naturais muito recorrentes, as enchentes e os deslizamentos. Todas as cidades têm um tipo desses problemas. E o fato de o Instituto Geológico estar refazendo os planos de todas as cidade é a melhor notícia que nos deu.”

Nyakas também destacou planejamento de treinamento de agentes da região para encarar o período de chuvas. “A preocupação nossa não é só atuar na resposta, mas nas atividades preventivas. Elas vão desde estruturações até o treinamento das defesas civis. Agora nós estamos saindo do período de estiagem e entrando num período de maior incidência de chuvas. A Defesa Civil do Estado começa a treinar todas as regiões com maior ocorrência de Defesa Civil.” Neste ano, dez pessoas morreram no Grande ABC devido às enchentes e deslizamentos de terra.

DAEE

Após confirmar presença, o Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica) não compareceu à reunião no Consórcio Intermunicipal na manhã de ontem, na qual apresentaria detalhes das obras no Piscinão do Jaboticabal aos prefeitos da região. O órgão alegou que houve “desencontro das agendas” e que já entrou em contato com o Consórcio para reagendamento da reunião.

Vice do Consórcio minimiza ausência de Baldy para explicar Linha 18

Vice-presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB) minimizou o fato de o secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy, ignorar a região para explicar a mudança na Linha 18-Bronze do Metrô, que atenderia ao Grande ABC. O secretário é aguardado no Consórcio desde o início de agosto, quando estava prevista sua presença para detalhar a troca de monotrilho pelo BRT (sigla em inglês para sistema de ônibus de alta velocidade) no ramal.

“Na verdade, ainda não (temos uma definição sobre a vinda do Baldy). Ele tinha uma agenda (no mês passado), mas não estava com as informações todas naquele momento (sobre a Linha 18). Mas ainda não teve nenhuma confirmação”, disse Kiko.

Os prefeitos do Grande ABC aguardam a visita de Baldy desde o momento em que o Palácio dos Bandeirantes, sob o comando do governador João Doria (PSDB), anunciou a escolha do BRT para ligar a região à Capital.

O secretário prometeu que viria à região no dia 6 de agosto, mas cancelou a reunião com os prefeitos sob alegação de que iria para a China em busca de investimentos. Uma segunda reunião, marcada para o dia 13, também foi cancelada sem que houvesse justificativa desta vez.

No dia 19 de agosto, o secretário recebeu os vereadores de frente parlamentar da região em defesa da Linha 18. Na ocasião, Baldy não apresentou novidades. Presidente da frente parlamentar, o vereador por Santo André Fábio Lopes (Cidadania), discorreu que o encontro não foi proveitoso.

O Consórcio tem sustentado que ainda aguarda Baldy no mês de setembro, se baseando em declaração do próprio secretário.