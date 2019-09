Nishikawa homenageia Salles na Assembleia

Raphael Rocha



04/09/2019



Deputado estadual com domicílio eleitoral em São Bernardo, Coronel Nishikawa (PSL) condecorou, com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles – é a maior honraria da Assembleia Legislativa. A homenagem surge no momento em que o trabalho de Salles é questionado no Brasil e pela comunidade internacional sobre focos de incêndio na Amazônia. Mesmo assim, Nishikawa, em entrevista ao jornal O Globo, defendeu o ministro. “Existem queimadas e não são de hoje. Todo mundo sabe disso. Não aumentaram nem diminuíram. Acho que até pelas medidas que o nosso presidente (Jair Bolsonaro) tomou, estão diminuindo as queimadas por lá. Apesar das críticas que ele (Salles) tem recebido, tenho absoluta certeza que o que ele está fazendo é o certo. Ele tem feito um bom trabalho.” Salles, porém, não compareceu à solenidade, na segunda-feira, por compromissos avisados em cima da hora.

Farpas

O presidente da Câmara de Mauá, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), trocou farpas com o vereador Admir Jacomussi (PRP), pai do prefeito cassado Atila Jacomussi (PSB), na sessão de ontem. Admir utilizou a tribuna para criticar a prefeita Alaíde Damo (MDB) pelo fato de a emedebista tentar se incluir como parte interessada no processo em que Atila busca anular o impeachment imposto pela casa em abril. Ele citou a existência de união de Neycar e Alaíde, o que foi prontamente rechaçado pelo parlamentar. Este Diário já mostrou que Neycar, que nutre pretensões eleitorais para o ano que vem, busca se distanciar da administração da emedebista.

Saída

A Justiça Eleitoral confirmou a destituição do diretório do PRB em Santo André, até então presidido pelo vereador bispo Ronaldo de Castro. Coordenador regional da legenda, Erisson Pessoa, de Mauá, já havia avisado que esse passo seria dado, para que a nova composição fosse mais alinhada aos planos da cúpula estadual para a eleição do ano que vem.

Luto oficial

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), decretou luto oficial de três dias na cidade pela morte do ex-governador Alberto Goldman (PSDB), 81, no domingo – a publicação aconteceu ontem, no Diário Oficial municipal. O tucano passou mal durante procedimento para tratar de câncer. Goldman deixou a mulher, cinco filhos e quatro netos.