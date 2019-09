Movimento 5 Estrelas aprova governo de coalizão com ex-rivais na Itália

03/09/2019 | 21:47



Membros do Movimento 5 Estrelas votaram para formar uma coalizão com seus ex-rivais de centro-esquerda do Partido Democrático, abrindo espaço para a formação do governo. Com isso, ficou em segundo plano a possibilidade de eleição antecipada, depois de dias de instabilidade após a Liga, de Matteo Salvini, retirar apoio ao governo no mês passado na tentativa de forçar uma disputa nas urnas.

O premiê Giuseppe Conte deve liderar a nova administração. Conte chegou a renunciar após Salvini deixar o governo, mas recebeu a incumbência do presidente Sergio Mattarella de tentar formar o novo governo. Nesta terça-feira, o Movimento 5 Estrelas divulgou um rascunho do programa fechado com o Partido Democrático. Um dos pontos é evitar medidas de austeridade que possam prejudicar o crescimento, apresentar um salário mínimo nacional e impulsionar investimentos em energia renovável. Fonte: Dow Jones Newswires.