PMs apreendem dois menores por roubo em São Bernardo

03/09/2019 | 21:15



PMs (Policiais Militares) da 2ª Companhia do 6º BPMM (Batalhão da Polícia Militar Metropolitana), durante patrulhamento pelo Bairro Taboão, em São Bernardo, se depararam com dois menores em atitude suspeita, sendo que ambos, ao avistarem a viatura se separaram e se evadiram do local.

A equipe foi atrás e na Rua Chile alcançou um deles e o segundo nas imediações. Durante busca pessoal os agentes encontraram uma réplica de uma pistola Taurus .40 e duas correntes de ouro.

Os policiais foram informados que ontem (3) uma pessoa teve duas correntes de ouro subtraídas na Rua Lauseane, e que uma moto também foi roubada na Rua Gal. Mourão Filho e as características dos menores apreendidos era as mesmas das ocorrências passadas.

Diante das circunstâncias, os indivíduos foram conduzidos para o 7º DP (Taboão), onde a ocorrência foi registrada. Os adolescentes ficaram a disposição da Justiça.