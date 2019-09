A festa da Boa Viagem

Ademir Medici



A procissão deixou a Vila São José, onde permaneceu durante uma semana na Matriz Jesus de Nazaré. Percorreu dois trechos do antigo Caminho do Mar, a Avenida Dr. José Fornari e a Rua Marechal Deodoro. E retornou ao seu espaço, a Basílica da Boa Viagem, sede da primeira paróquia do Grande ABC, com 207 anos de história.

Diário há 30 anos

Domingo, 3 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7161

Saúde – Neusa de Castro Paié, 31 anos, doou rim à mãe, Geralda de Souza Castro, 51, no primeiro transplante do gênero realizado no Grande ABC. A cirurgia foi feita no Hospital São Caetano pela equipe do Dr. Roberto Juliano.

Estradas – A Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) registrou 213 acidentes nos primeiros oito meses do ano. Reportagem: Dinilson Vieira.

Em 4 de setembro de...

1914 – I Guerra Mundial. Manchete do <CF160>Estadão</CF>: a transferência do governo da França para Bordeaux; 800 mil russos contra 600 mil austríacos; tomada de Samoa pelos ingleses.

1919 – Aumenta o número de casos novos de gripe espanhola no município de São Bernardo. São 500 casos, com quatro óbitos em dois dias, segundo o médico Francisco Perrone. Diminui a frequência nas fábricas e no grupo escolar do distrito de Santo André.

Em São Caetano, realizou-se no domingo a festa em louvor ao padroeiro local e o Monte Alegre jogou amistosamente com o Imparcial FC de São Paulo.

1939 – II Guerra Mundial. Manchete do Estadão: Grã-Bretanha e França declaram-se em estado de guerra com a Alemanha.

1949 – Cineasta Alberto Cavalcanti retorna de Paris e é convencido a participar do projeto da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo.

1974 – Câmara de São Bernardo aprova projeto do Executivo e cria a Procap, empresa municipal de capital misto para construir casas populares e atender a 17 mil inscritos no cadastro da Prefeitura.

Santos do dia

Moisés

ROSÁLIA (1125-1160).

Viveu em Palermo, Itália. Faleceu com 30 anos de idade. É venerada como a padroeira da cidade.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversário em 4 de setembro:

Em São Paulo, Santa Rosa de Viterbo. Elevado a município em 1910, quando se separa de São Simão.

No Piauí, Buriti dos Lopes, Gilbués e Simplício Mendes.

Em Goiás, Ceres.

Em Tocantins, Dois Irmãos do Tocantins.

No Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros.

Em Pernambuco, Paulista.

No Ceará, Potengi.

No Paraná, Reserva do Iguaçu.

Sargento Gumercindo

Diante da matéria ‘A marcha dos atiradores’ (Memória, 29 de agosto), tenho a seguinte história: após a instrução, nosso sargento solicitou se haveria algum atirador que pudesse fazer uma doação de sangue para sua tia, que se encontrava hospitalizada. Resultado: sou doador até hoje graças ao sargento Gumercindo, que indicou a enorme importância da doação de sangue. Saudades, sargento Gumercindo.

Claudinei Grigio, de São Bernardo, classe de 1958, reservista de 1977