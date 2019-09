Alunos da Termomecanica realizam mutirão para elaboração de currículo e emissão de CTPS

Do Dgabc.com.br



03/09/2019 | 20:50



Nesta quarta-feira (4), alunos da Faculdade de Tecnologia Termomecanica irão elaborar gratuitamente, das 12h às 14h, currículos para a população que está em busca de emprego ou de melhor oportunidade no mercado de trabalho. A iniciativa acontecerá no campus da Faculdade, na estrada dos Alvarengas, em São Bernardo e, por meio de uma parceria com a prefeitura, também serão emitidas Carteiras de Trabalho e Previdência Social, documento que registra as atividades do cidadão enquanto trabalhador.

A ação faz parte do programa de extensão universitária da instituição, que faz a integração da instituição com a comunidade, além de trabalhar nos alunos a conscientização social e formação cidadã.

Ao longo do ano, os alunos atuam também em outros programas de extensão, como o ‘Em paz com o Leão’, em que prestam auxílio e informações para sanar dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda; e o ‘Arena Solidária’, que auxilia ONGS que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.