São Januário tem energia cortada, mas Vasco acerta pagamento

03/09/2019 | 20:40



O Estádio de São Januário teve a energia cortada nesta terça-feira por causa da falta de pagamento da conta do mês de julho. No mesmo dia, o Vasco acertou a pendência, e a luz foi religada à tarde. De acordo com a assessoria do clube, a energia foi interrompida por poucas horas.

A Light, concessionária de energia, confirmou que interrompeu o fornecimento de energia do estádio na manhã desta terça-feira. A empresa ainda falou que "cumpriu todos os procedimentos regulatórios que antecedem a suspensão do fornecimento, incluindo a emissão ao cliente da notificação de suspensão de energia, em 15 de agosto, recebida pelo mesmo no dia seguinte".

Enquanto o estádio estava sem energia, os funcionários trabalharam com o auxílio de um gerador. O corte não afetou a rotina dos jogadores, que treinaram no CT do Almirante, em preparação para o confronto com o Bahia, no sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O palco do jogo será justamente São Januário.

Antes do treino, o zagueiro Ricardo concedeu entrevista coletiva e projetou o duelo com o Bahia. "O time deles tem um contra-ataque muito rápido, o Gilberto está em fase excelente. Tenho certeza de que o (técnico Vanderlei) Luxemburgo vai nos passar os atalhos. Espero que a torcida volte a nos apoiar. A torcida dá aquele algo mais. Mesmo quando pega no pé, nos deixa mais ligados. Em São Januário, quem treme é o adversário", afirmou o defensor.

Apesar disso, ele admitiu preocupação com o contra-ataque do rival. "A equipe deles tem um contra-ataque muito rápido, mas tenho certeza que o Luxemburgo vai nos mostrar como podemos neutralizar e conseguirmos ganhar o jogo. Temos que fazer valer o fator casa", ponderou Ricardo.

O jogo entre Vasco e Bahia será realizado no sábado, às 11h, em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último domingo, a equipe carioca perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, e caiu para o 15º lugar da tabela, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento.