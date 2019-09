03/09/2019 | 20:33



O senador Cid Gomes (PDT-CE) passou mal na noite desta terça-feira, 3, enquanto discursava na tribuna do Senado, e precisou ser atendido por médicos da Casa. De acordo com ele, houve uma queda de pressão arterial. Cid Gomes discursava sobre seu relatório da proposta que divide os recursos do megaleilão do petróleo com Estados e municípios e sentou na cadeira, falando que não passava bem.

Ele foi atendido inicialmente pelo líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), que é médico ortopedista. A sessão ficou suspensa por aproximadamente cinco minutos e o parlamentar foi direcionado ao posto médico.