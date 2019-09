Desfalcado para semifinal, Athletico-PR fecha preparação sem Jonathan em treino

03/09/2019 | 20:24



O Athletico-PR finalizou na tarde desta terça-feira a sua preparação para confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, nesta quarta, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. O treinamento ocorreu justamente no estádio que abrigará o duelo e não contou com o lateral-direito Jonathan, que está em fase final de recuperação de lesão e não deve reunir condições de encarar a equipe gaúcha.

O experiente jogador de 33 anos já ficou fora das últimas quatro partidas realizadas pelo time paranaense e é apenas mais um nome entre os muitos da lista de desfalques para este embate decisivo.

Nesta listagem estão Léo Pereira, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo; Madson e Thonny Anderson, que não podem atuar por pertencerem ao Grêmio; Pedro Henrique, impossibilitado de jogar por já ter defendido o Corinthians nesta Copa do Brasil; Adriano, Abner Vinícius e Everton Felipe, que não foram inscritos a tempo para as semifinais; Thiago Heleno e Camacho, suspensos por doping; além de Bruno Nazário, lesionado.

Se a ausência de Jonathan for confirmada, Khellven será escalado na lateral direita neste duelo no qual o Athletico lutará para reverter a vantagem de 2 a 0 conquistada pelo Grêmio na partida de ida da semifinal, realizada no último dia 14 de agosto, em Porto Alegre.

Com isso, a equipe dirigida pelo técnico Tiago Nunes precisa vencer por três gols de diferença para ir à decisão ou pelo menos por dois para levar a disputa da classificação às cobranças de pênaltis. No treino final antes de tentar cumprir esta difícil missão, os atletas realizaram trabalhos táticos e de bolas paradas.

A provável escalação do Athletico para o jogo desta quarta-feira é a seguinte: Santos; Khellven, Bambu, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Marcelo; Nikão, Rony e Marco Ruben.