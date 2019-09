Fla terá desfalques contra Avaí, mas Gerson confia em técnico: 'Ele não descansa'

03/09/2019 | 20:20



O técnico Jorge Jesus não poderá contar com Rodrigo Caio, Arrascaeta, Bruno Henrique e Berrío para o jogo de sábado contra o Avaí, às 17 horas, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas isso não parece ser um problema para os jogadores do Flamengo, que demonstram grande confiança no trabalho do comandante rubro-negro.

"Sabemos que será um jogo difícil com o Avaí. O 'mister' não descansa, está sempre em busca de informações. Nós também. Desse jeito que estamos trabalhando", disse o volante Gerson, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no CT Ninho do Urubu. "Temos um grande elenco. Fico feliz de atuar em uma das funções que gosto de atuar, e estou feliz também pelo meu desempenho", disse o segundo volante. Que vai assumir a função deixada pelo colombiano Cuéllar, negociado com o futebol árabe.

Entre as demais ausências na equipe, o zagueiro Rodrigo Caio vai cumprir suspensão, o meia Arrascaeta está integrado à seleção uruguaia. O atacante Bruno Henrique está reunido à seleção brasileira e Berrío vai defender a seleção colombiana nos próximos dias.

Mesmo com desfalques, o Flamengo é considerado o franco favorito, por ser um duelo entre o primeiro e o último colocado da tabela. Mas o fato de o time catarinense ser o lanterna não torna, para Gerson, um jogo fácil em Santa Catarina. "Vai ser um jogo difícil, apesar de estarem na zona de rebaixamento. Mas temos que ir com um bom pensamento, trabalhar forte para fazermos uma grande partida."

Durante o treino desta terça, Jorge Jesus escalou entre os titulares Rhodolfo, Vitinho e Reinier, convocado para a seleção sub-17, mas o Flamengo solicitou a liberação do atleta a pedido de Jorge Jesus. A possível escalação tem: Diego Alves; Rafinha, Rhodolfo, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Reinier; Vitinho e Gabriel.

Nesta terça à tarde, no Ninho do Urubu, o volante Hugo Moura renovou contrato com o Flamengo até o fim de 2023. "Estou muito feliz pela renovação. É um clube que tenho muito carinho e estou há tanto tempo. Só tenho que agradecer por tudo. Espero dar muitas alegrias para a Nação", afirmou o atleta, de 21 anos.