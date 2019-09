Do Dgabc.com.br



03/09/2019 | 19:29



Após a passagem de um sistema frontal no estado de São Paulo, o tempo ainda segue instável nesta quarta-feira (4) no Grande ABC devido à entrada de ventos do mar. O dia será de céu encoberto e chuva fraca a qualquer momento. As temperaturas apresentarão declínio, com mínima prevista de 14°C e máxima de 19°C. Pelo menos até a próxima quinta-feira há previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia, por conta da persistência dessa circulação de ventos marítimos.