Patrick aponta Internacional com moral para bater Cruzeiro e obter vaga na final

Motor do meio-campo do Internacional, o volante Patrick garante que a equipe gaúcha deixou para trás a eliminação da Copa Libertadores e está motivada e confiante na busca pela classificação para a final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, no jogo de volta contra o Cruzeiro.

"O passado já passou. Temos de jogar para ganhar. Não podemos dar chance de contra-ataque. Vamos jogar na nossa casa e temos de buscar a vitória", disse o atleta, que lembrou o fato de o colorado gaúcho ainda não ter sido derrotado em seu estádio neste ano nas competições nacionais. "Se não perdermos de novo, estaremos na final", afirmou Patrick, referindo-se à vantagem de 1 a 0 obtida no primeiro duelo em Minas Gerais.

Se Patrick está garantido na equipe, o mesmo não se pode dizer de Wellington Silva, que está na Espanha para prestar depoimento à Justiça na investigação sobre um suposto caso de manipulação de resultados e não voltará a tempo para a partida.

O processo foi reaberto no ano passado e apura irregularidades na partida entre Levante e Zaragoza, pela última rodada do Campeonato Espanhol na temporada 2010/2011. O Zaragoza venceu, por 2 a 1, e permaneceu na primeira divisão. À época no Levante, Wellington entrou no segundo tempo.

Além de Wellington Silva, Odair Hellmann não poderá contar com Rodrigo Dourado, Galdezani e Natanael, todos machucados. O treinador orientou a última atividade, fechada para a imprensa, antes do duelo decisivo, mas, como sempre, não adiantou a escalação da equipe.

O meia argentino D'Alessandro e o lateral-direito Bruno, poupados diante do Botafogo, pelo Brasileiro, no sábado, devem voltar ao time. Outro que pode começar no time titular é o uruguaio Nico López, que encerrou um jejum de gols de 24 jogos.

O provável Internacional para enfrentar o Cruzeiro: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.