Novo Porsche 911 Carrera Coupé chega ao Brasil a partir de R$ 519 mil

Da Redação, com assessoria



03/09/2019 | 18:48

Apresentado em agosto deste ano, o novo Porsche 911 Carrera Coupé chega às concessionárias do Brasil a partir de R$ 519 mil. A oitava geração do modelo é equipada com motor boxer biturbo de seis cilindros com 3,0 litros, que oferece 385 cavalos de potência.

Em conjunto com uma transmissão de dupla embreagem com oito velocidades (PDK), o propulsor usa turbocompressores para alcançar até 293 km/h. O carro é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em apenas 4,2 segundos, mas o opcional Pacote Sport Chrono reduz este tempo em 0,2 segundos.

O conjunto dinâmico inclui pneus 235/40 em rodas de 19” no eixo dianteiro. A configuração com pneus de diferentes medidas por eixo apresenta rodas de 20” com pneus 295/35 na traseira. O poder de frenagem é assegurado em ambos os eixos pelos discos de 330 milímetros de diâmetro com pinças de quatro êmbolos pintadas em preto.

Foto: Divulgação Porsche 911 Carrera Coupé Foto: Divulgação Porsche 911 Carrera Coupé Foto: Divulgação Porsche 911 Carrera Coupé Foto: Divulgação Porsche 911 Carrera Coupé Foto: Divulgação Porsche 911 Carrera Coupé Foto: Divulgação Porsche 911 Carrera Coupé