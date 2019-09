Bolsonaro: 7 de Setembro servirá para mostrar ao mundo que Amazônia é nossa

03/09/2019 | 17:28



O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta terça-feira, 3, que as comemorações de 7 de Setembro, Dia da Independência, servirão para "mostrar ao mundo que aqui é o Brasil, que a Amazônia é nossa".

Bolsonaro disse que "personalidades religiosas e empresariais" devem participar do evento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ele citou o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus.

O presidente fez um apelo para que o público das comemorações da Independência compareça de roupa verde e amarela. "Lembro que lá atrás um presidente falou isso e se deu mal. Mas não é o nosso caso", disse o presidente.

O presidente discursou no lançamento da "Semana do Brasil", campanha para estimular ações promocionais de 6 a 15 de setembro. Segundo o Planalto, 4.680 empresas e entidades "estão mobilizadas e vão participar ativamente oferecendo descontos, promoções e benefícios reais aos consumidores". O governo não divulgou o nome de empresas envolvidas.

Bolsonaro afirmou que deve participar por videoconferência de reunião com presidentes da região amazônica, prevista para sexta-feira, 6, na Letícia, na Colômbia. Ele cancelou a ida ao local por recomendação médica.

Sem citar o presidente da França, Emmanuel Macron, Bolsonaro disse que um líder "do outro lado do (Oceano) Atlântico resolveu falar sobre soberania relativa" da floresta. "Mexeu conosco", disse. "No primeiro momento (da crise) eu estava lá embaixo, mas o pessoal foi acordando", declarou Bolsonaro.