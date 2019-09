Caoa oficializa intenção de compra da Ford em São Bernardo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/09/2019 | 17:34



Encontro na tarde desta terça-feira (3) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, oficializou a Caoa como a única interessada em comprar a planta da Ford, no bairro Taboão, em São Bernardo. O acordo será fechado em 45 dias, após tratativas entre as empresas. A expectativa é pela contratação de 850 funcionários diretos e manutenção de outros 600 colaboradores da área administrativa do total de 1.800 funcionários que já atuavam na montadora norte-americana, mas com possibilidade de redução de até 30% nos salários.

Além da linha de montagens de caminhões, incluindo a Cargo, da Ford, a Caoa também pretende produzir um automóvel, mas o presidente da empresa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, não revelou qual. Participaram do anúncio também o governador João Doria, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, ambos do PSDB, além do secretário estadual de fazenda e planejamento, Henrique Meireles, e representante da Ford.

O investimento da Caoa não foi revelado, mas Carlos Alberto diz que não usará recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). "Sempre usamos recursos próprios e será assim desta vez também", comentou ele, que se investir mais de R$ 1 bilhão e gerar 400 empregos pode solicitar ao Estado benefícios fiscais, assim como desconto no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) pela prefeitura de São Bernardo