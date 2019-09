Maria Rita se apresenta na Capital

Vinícius Castelli



04/09/2019 | 07:27



Após encerrar a turnê de Amor e Música, oitavo álbum de sua carreira, a cantora Maria Rita volta aos palcos. Mas nada de banda tampouco diversos instrumentos para acompanhá-la, pois é em clima intimista, com show no formato voz e piano, que a artista sobe ao palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, no sábado, a partir das 21h.

Para a empreitada Maria Rita conta com Rannieri Oliveira e juntos apresentam os mais variados gêneros, que vão do baião ao jazz.

No repertório do espetáculo Maria Rita pincela sucessos de seus primeiros álbuns. Entre eles estão Cara Valente, Pagu e Num Corpo Só.

É claro que releituras que foram importantes ao longo de sua caminhada musical não ficam de fora. Alguns exemplos são Grito de Alerta, de Gonzaguinha, Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e Romaria, composição que ficou marcada na voz de Elis Regina, mãe de Maria Rita.

Os ingressos para o espetáculo custam de R$ 40 a R$ 180 e podem ser comprados nas bilheterias do local e pelo site www.uhuu.com.