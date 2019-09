Batman 80 anos

Vinícius Castelli



04/09/2019



Mergulhar no universo do ‘Cavaleiro das Trevas’, mas não pelas telas de cinema, TV ou quadrinhos, e sim literalmente, andando pela Batcaverna, pela mansão de Bruce Wayne (personagem que se transforma no ‘Homem-Morcego’), fazendo um ‘giro’ na delegacia de polícia de Gothan City (cidade fictícia onde vive o personagem) e pelo asilo Arkham, por exemplo. É isso o que oferece a mostra Batman 80 – A Exposição, que abre as portas amanhã, a partir das 12h, na Capital, para celebrar os 80 anos do icônico personagem norte-americano.

A exposição convida o público para ver de pertinho não só a história do famoso personagem, cuja estreia foi em maio de 1939, e dos que giram em torno dele, mas também de cada local por onde ele passou desde o início de sua trajetória.

“É uma retrospectiva da história do personagem e há também os ambientes de Gothan”, adianta Ivan Freitas da Costa, curador da exposição e sócio-fundador da Comic Con Experience e da Chiaroscuro Studios. Ele explica que a sugestão de celebrar as oito décadas partiu dele mesmo. Pediu autorização à Warner, dona dos direitos, e iniciou um trabalho duro. “Comecei a pensar nessa mostra quando fiz a dos 70 anos do Batman”, diz.

A exposição foi montada com peças de dois acervos: do curador e de Marcio Escoteiro, maior colecionador de Batman do Brasil. Itens raros como um diamante que fazia parte da arma usada por Arnold Schwarzenegger no filme Batman e Robin (1997), quadrinhos raros, textos explicativos que contam a evolução e a importância do personagem fazem parte do passeio. Mas o que curador destaca são os espaços cenográficos. “O acervo está encaixado na cenografia. Temos uma parte com 18 celas e 18 vilões e há as informações sobre todos eles”, conta. “O foco está na imersão”, reforça o curador.

Ao entrar na Batcaverna, por exemplo, o visitante poderá ver o uniforme usado por Bruce Wayne para dar vida a Batman. “Outra coisa que destaco é a experiência em primeira pessoa. O visitante faz o percurso como se fosse Bruce Wayne e Batman, encontra o comissário Gordon, vai ao apartamento da Mulher Gato”, explica. E na última sala há uma surpresa. Costa conta que até a praça de alimentação é ambientada em uma das ruelas de Gothan City.

Outra coisa que pode arrancar suspiros dos mais entusiastas é poder ver três veículos conhecidos das histórias de Batman: o Batmóvel do seriado de 1966, do filme de 1989, pilotado pelo ator Michael Keaton, e o carro do Coringa. “Mas a mostra não é só para os fãs de carteirinha. É também para os que estão em busca de um programa divertido com toda a família.”

Batman 80 – A Exposição – Mostra. No Memorial da América Latina –<EM>Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, em São Paulo (portões 8, 9 e 13). A partir de amanhã até dia 15 de dezembro. Terça a sexta, das 12h às 21h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h. Ingressos: R$ 17,50 a R$ 45 (nas bilheterias do local e pelo site bileto.sympla.com.br).