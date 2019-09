Roberto Kovalick é o novo âncora do Hora 1, substituindo Monalisa Perrone

03/09/2019 | 16:11



Foi anunciado na manhã desta terça-feira, dia 03, que a jornalista Monalisa Perrone, até então apresentadora do Hora 1, pediu demissão da Globo, e promete dar as caras na nova programação da CNN Brasil, que irá começar sua exibição ainda este ano. Em comunicado oficial da TV Globo, dada pelo diretor-geral de Jornalismo, Ali Kamel, quem assume seu lugar na bancada é Roberto Kovalick.

Kovalick trabalha com a emissora há mais de 30 anos, e passou por diversos postos. Por mais de 10 anos, foi correspondente internacional em Nova York, Tóquio e Londres e desde 2016 está na Globo São Paulo como repórter especial do Jornal Nacional e apresentador substituto do SP2 e Jornal Hoje.

Também no comunicado divulgado à imprensa, a TV Globo fez seu agradecimento pelos anos de serviço de Monalise Perrone e a desejou boa sorte:

Somos gratos à Monalisa por sua trajetória. Depois de uma carreira nas principais rádios de São Paulo, Monalisa chegou à Globo em 1999 para integrar o time de repórteres locais. Trabalhou em todos os telejornais da Globo e foi repórter do 'Jornal Nacional' até novembro de 2014, quando assumiu a bancada do 'Hora 1' na estreia do telejornal. Por quase cinco anos, liderou o matutino com grande êxito. Monalisa esteve à frente das transmissões dos desfiles das escolas de samba de São Paulo nos últimos seis anos. A ela agradecemos a colaboração e desejamos sorte nessa nova etapa.

Kovalick assumirá a bancada na próxima segunda-feira, dia 9. Até lá, o Hora 1 fica a cargo de Michelle Barros.