Casal procurado pela Justiça por fazer parte de quadrilha que vendia falsa cura do câncer é preso

03/09/2019 | 15:39



Pms (Policiais Militares) do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um casal em Ribeirão Pires, no noite desta segunda-feira (2), por estelionato. Ademilson Zerede e Emeralda Zerede são acusados de fazer parte de quadrilha que vendia falsa cura do câncer e eram procurados da Justiça.

De acordo com os agentes, durante patrulhamento tático pelo bairro Centro Alto, foram informados de que três pessoas tentavam invadir uma residência na rua Oswaldo Cruz, número 419. Ao chegar no local a equipe se deparou com os proprietários da casa. Com autorização de ambos, fizeram buscas na residência mas não encontraram uma terceira pessoa.

Ao pesquisarem os dados do casal viram que, nos registros, ambos constavam como procurados. Eles foram levados a Delegacia Sede de Ribeirão Pires e encaminhados à Justiça.