03/09/2019 | 15:11



2019 é um bom ano para os amantes de música! Diversos artistas incríveis virão ao Brasil para apresentações inesquecíveis - e alguns músicos brasileiros também prepararam surpresas legais para os seus fãs.

Dessa vez, quem acaba de anunciar sua vinda pro Brasil é o grupo CNCO. Os meninos estão na turnê mundial CNCO World Tour, e vão vir ao país para realizar quatro shows no mês de novembro.

Dia 7 em Curitiba, no Teatro Positivo, di 8 no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, dia 9 em Salvador, na Concha Acústica e dia 10 em São Paulo, no Tom Brasil. Os ingressos irão variar de 140 reais até 580 reais.