Robert Pattinson fala pela primeira vez sobre interpretar o Batman: - Você se sente muito poderoso

03/09/2019 | 15:11



Desde Crepúsculo, Robert Pattinson tem escolhido papeis em filmes cada vez mais independentes e tem se mantido longe dos paparazzi - até agora! O ator, que interpretará o Batman no próximo filme do Homem-Morcego, previsto para estrear em 25 de junho de 2021, deu uma entrevista para a revista Variety e abriu o jogo sobre seu novo personagem, que marca a volta do ator aos grandes blockbusters do cinema.

Robert contou como se sentiu ao vestir a armadura do Batman pela primeira vez:

- Você se sente muito poderoso imediatamente. É bem surpreendente e algo que é difícil de colocar, então o ritual é bem humilhante. Você tem cinco pessoas tentando te colocar dentro da fantasia. Uma vez que você está vestido, pensa: É, me sinto forte, durão, mesmo que eu tenha precisado de uma pessoa para apertar as minhas nádegas para caberem dentro da roupa.

O ator também falou sobre como reagiu ao descobrir que seu novo papel havia vazado antes do tempo:

- Quando a notícia vazou, eu fiquei furioso para c*****o. Todos estavam tão chateados, todos da minha equipe estavam em pânico. Eu pensei que tinha estragado a coisa toda... estava apavorado.

Apesar de ser um ator consolidado, principalmente dentro do universo de filmes alternativos, Robert enfrentou um pouco de hate após sua escalação, já que muitas pessoas ainda o vinculam ao vampiro Edward de Crepúsculo. Ele, no entanto, admite que esperava ter uma recepção ainda mais negativa:

- Para ser honesto, foi melhor do que eu estava esperando. É muito mais divertido quando você é um dos coitados. Não existem expectativas.

Quem está ansioso para ver essa nova história do Batman?