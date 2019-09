Galvão Bueno esclarece polêmica do Grêmio e diz que foi até ameaçado de morte nas redes sociais

03/09/2019 | 15:11



Galvão Bueno é gremista? Isso é o que parecia em vídeo que estava causando muita polêmica nas redes sociais na última semana. A gravação em questão, mostra o narrador comemorando e narrando fervorosamente o gol do Grêmio em partida.

Segundo a revista Veja, o apresentador parou um minuto do programa Bem, Amigos do Sport TV, na noite da última segunda-feira, dia 02, para esclarecer os boatos e explicar a ocasião em que o vídeo foi feito, em 2017, quando o time gaúcho era o representante do Brasil no mundial, e não na última terça-feira, dia 27, no jogo entre Palmeiras e Grêmio, como estava sendo divulgado:

- Eu sei o que passei nesses últimos dias, até com ameaça de morte nas redes sociais. E o pior que foi alguém de dentro da casa que fez uma filmagem de uma transmissão, em que eu narrava um gol do Grêmio. Arnaldo Cezar Coelho estava do meu lado. Ele parou em dezembro do ano passado. E quem eu cumprimento na hora do gol é o Arthur, campeão com o Grêmio da Libertadores, que estava machucado e não pôde ir para o Mundial de Clubes, e comentou o jogo conosco, explicou Galvão.

Galvão diz ter sido vítima de uma notícia colocada totalmente fora de contexto, e que tomou proporções assustadoras. Que situação, hein!

- O jogo é de dezembro de 2017, semifinal do Mundial de Clubes. O Grêmio era o Brasil no Mundial. Foi colocado nas redes sociais e viralizou como se fosse a narração do gol do Grêmio contra o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. Jogo que a Globo nem transmitiu. Eu assisti de Porto Alegre. O que eu fui xingado é coisa de louco. Até aí tudo bem, mas ameaça de morte? Mais respeito, mais calma!, finalizou.