David Beckham revela os conselhos que dá para os seus quatro filhos

03/09/2019 | 15:11



David Beckham é a capa de setembro da revista GQ britânica! Em entrevista, o empresário falou sobre a sua carreira como jogador de futebol e de como ele quebrou barreiras ao atuar como atleta e também como modelo nos anos 1990 e 2000:

- Para ser sincero, tudo o que eu sempre quis foi ter sucesso como jogador de futebol. Obviamente, sempre fiz coisas fora do jogo e fora da minha carreira no futebol, que eram um pouco diferentes na época. Acho que agora é mais aceitável fazer algumas das coisas que fiz, algumas das capas, algumas das sessões de fotos, alguns dos patrocínios, mas acho que meu foco naquela época era apenas ganhar troféus, ter sucesso com o Manchester United e nunca deixar o United. Qualquer coisa fora do jogo era apenas um bônus. Naquela época, não era normal filmar com David LaChapelle. Não era coisa de esportista. Mas eu sabia que, enquanto as coisas fora do campo não afetassem meu desempenho, eu poderia continuar fazendo isso.

Ele também elogiou a esposa, Victoria Beckham, e admitiu que se inspira bastante no espírito empreendedor dela:

- Obviamente, eu já tinha visto o que Victoria fez pelos negócios dela e ela trabalhou muito, e sabia que, para começar algo, precisava estar pronto fisicamente, mentalmente e estar muito investido no que acredito ser um sucesso. Ela tem sido extraordinária no que faz. Então sim. É inspirador.

Fofo, né? Beckham também citou o fato de ser uma pessoa influente e conhecida mundialmente:

- Quando as pessoas dizem: Você é um exemplo, fico envergonhado, porque simplesmente não me vejo assim. Mas tenho orgulho do fato de ter chegado tão longe, porque poderia facilmente ter ido na outra direção. Houve alguns momentos, como a expulsão em 98 ou chutar alguém ou reagir de uma certa maneira, quando eu poderia ter saído dos trilhos. Essas coisas poderiam ter me afetado de uma maneira que eu poderia não ter tido a carreira que tive. No entanto, tenho que ser um modelo para meus filhos. Você sabe, todos nós cometemos erros. Tomaremos decisões erradas às vezes. E digo aos meus filhos: Você é jovem. Você pode cometer erros, mas é assim que você se comporta depois disso. Eu digo a eles para não se esquivarem de suas responsabilidades, porque eu não faço isso. Sempre me defendi, sempre admiti os erros que cometi. Agora sou responsável por um escritório cheio de pessoas e levo isso muito a sério.

O artista ainda aproveitou para falar dos conselhos que dá aos seus quatro filhos:

- Meu legado real, no entanto, tem que ser minha família, tendo quatro filhos incríveis, apaixonados, determinados, educados, que são bons seres humanos. Victoria e eu sempre dizemos que nossa família é a nossa maior conquista de nossas vidas. Estamos casados há 20 anos e juntos há 23 anos. Portanto, o amor que temos, a família que temos, as carreiras que tivemos, as vidas que temos, essa é a nossa maior conquista e tenho muito orgulho disso. Eu digo às crianças que elas têm que fazer escolhas, às vezes desistir das coisas. Se seus amigos vão sair na sexta à noite, talvez você não consiga. Talvez você pratique tênis no dia seguinte ou esteja no estúdio cantando, como Cruz [Beckham, de 14 anos de idade], ou tenha uma sessão de fotos, como Brooklyn [Beckham, de 20 anos de idade]. É aí que seu foco precisa estar. E acho que é por isso que tive a carreira que tive. Trabalhe duro, seja apaixonado, cuide da sua família. Fim.