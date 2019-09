Daee falta em reunião no Consórcio Intermunicipal

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



03/09/2019 | 14:25



Após confirmar presença, o Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica) não compareceu à reunião no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC na manhã desta terça-feira, na qual apresentaria detalhes das obras no piscinão do Jaboticabal aos prefeitos da região. Segundo o vice-presidente da entidade, o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), a autarquia estadual participou de evento na Assembleia Legislativa, na Capital.



O Daee enviou documento à entidade afirmando que o empreendimento foi apresentado à Caixa e enquadrado no Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). Segundo o documento, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, (PSDB), encaminhou projeto de lei à Assembleia solicitando aprovação de empréstimo de R$ 300 milhões junto a instituições de crédito nacionais e internacionais. O custo total da obra será de R$ 315 milhões, sendo R$ 300 milhões da Caixa e R$ 15 milhões de dotações orçamentárias do Estado de São Paulo.



O documento também aponta o período de obras – 18 meses – com início previsto para janeiro de 2020.



Promessa de João Doria em março, após morte de dez pessoas na região devido às chuvas no Grande ABC naquele mês, o governador afirmou que custearia as desapropriações na área onde deverá ser construído o piscinão. No documento enviado pelo Daee, a instituição diz que R$ 125 milhões serão utilizados para desapropriar sete áreas.



Na reunião do Consórcio compareceram o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o chefe do Executivo de Diadema, Lauro Michels (PV) e o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PTB), além de Kiko.