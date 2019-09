Gremista Paulo Victor alerta para 'bola viva' em campo sintético contra Athletico

03/09/2019 | 14:15



A grama sintética usada na Arena da Baixada não é novidade, mas ainda causa preocupação. O goleiro Paulo Victor, do Grêmio, voltou a chamar a atenção para os cuidados que o time gaúcho deverá ter no confronto desta quarta-feira, às 19 horas, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, em Curitiba.

"É um estádio moderno, bonito, mas não temos nem que ficar questionando. Claro que a bola fica um pouco mais viva, mais rápida, por ser sintético, mas não podemos reclamar de nada. É sempre difícil para a gente assim, por ser uma ocasião diferente, mas nada excepcional. O professor Rogério Godoy (preparador de goleiros do Grêmio) tem alguns mecanismos para treinarmos situação real do campo deles. Estamos trabalhando há 15, 20 dias para estarmos preparados para o que enfrentaremos", disse o goleiro gremista, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Para o goleiro, o Grêmio precisa manter seu estilo de jogo, apesar da vantagem de 2 a 0 obtida no jogo de ida do mata-mata, em Porto Alegre. "É um adversário difícil, vamos com todo respeito, muito bem treinada, com jogadores de alto nível. Precisamos ter a consciência de que não será um jogo fácil, independentemente da vantagem. Eles jogam em casa e com o torcedor ao lado", disse o atleta. "Temos que ter atenção, sabemos da qualidade deles, mas é impor o que estamos fazendo. É jogar nosso futebol e ter a bola no nosso pé", reforçou

O Grêmio fez o último treino antes do jogo decisivo nesta terça-feira pela manhã. O treinamento não teve a presença do volante Maicon, que deve ficar fora do jogo após não ir ao campo pelo segundo dia consecutivo por causa de dores musculares na panturrilha direita. O zagueiro Kannemann também foi ausência nesta atividade, mas deve ser confirmado entre os titulares da equipe comandada por Renato Gaúcho.

Na vaga de Maicon, a tendência é a escalação de Rômulo. O volante entrou bem contra o Palmeiras, nas quartas de final da Copa Libertadores, na semana passada, no Pacaembu, onde os gremistas venceram por 2 a 1 para avançar no torneio. No ataque, Pepê substituirá Everton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Assim, a provável escalação do Grêmio para o confronto desta quarta-feira é a seguinte: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Rômulo, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; André.