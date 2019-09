Luiza Possi faz homenagem a avô que morreu: Que bom que você conheceu seu bisnetinho

03/09/2019 | 14:10



Luiza Possi fez um anúncio triste na tarde desta terça-feira, dia 3. Em seu Instagram, a cantora escreveu um texto emocionante para contar que seu avô, infelizmente, havia morrido. Luiza também compartilhou diversas fotos ao lado do avô - e citou o filho, Lucca, em sua homenagem.

Você é insubstituível, inesquecível, e vai fazer uma falta absurda. Você aproveitou a vida como nunca vi ninguém fazer. Me marcou demais, está no meu sangue e no meu berço, me ensinou com sua doçura bruta como amar e se deixar amar. Você não ficou sentado esperando a vida chegar, foi lá e fez! Tudo ou quase tudo que quis. Foi sincero com todos e consigo mesmo. Vô, vai ser foda. Tá difícil acreditar, mas vamos manter seu legado de união. Viva! Tibério Ó César. Orgulho de ser Gadelha! GADELHA! Eu te amo. Que bom que pude te dizer isso um milhão de vezes, que bom que você conheceu seu bisnetinho. Pode ter certeza, ele vai saber o grande homem que você foi!

Comovente, não é? Desejamos forças à Luiza e sua família neste momento difícil.