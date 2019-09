MP do Agro será publicada ainda em setembro, diz secretário

03/09/2019 | 13:48



O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio, disse nesta terça-feira, 3, que a prometida Medida Provisória para o setor deve ser publicada neste mês. Segundo ele a 'MP do Agro' dará maiores instrumentos para a migração do apoio público ao setor para o financiamento privado do campo.

Ele lembrou que a MP é fruto do trabalho conjunto de 16 equipes que congregam Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Prometida ainda no primeiro semestre deste ano, a MP trará linhas de crédito do BNDES para cerealistas investirem em armazenagem e o acesso de mecanismo de equalização para instituições financeiras autorizadas a operarem o crédito rural.

A MP também tratará do fundo de aval fraterno, patrimônio de afetação e Célula Imobiliária Rural (CIR), Cédula de Produto Rural (CPR) em dólar, e de melhorias nos títulos do agronegócio (LCA, CDA/WA, CDCA e CRA).