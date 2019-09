Mulher de Kevin Hart diz que marido 'vai ficar bem' após acidente

03/09/2019 | 13:47



A mulher do ator e comediante Kevin Hart disse que o marido "vai ficar bem" após o grave acidente de carro no qual ele se envolveu no último domingo, dia 1º. Eniko Parrish foi questionada por um repórter do site TMZ enquanto visitava o artista no hospital nesta segunda-feira, dia 2.

Ela não deu detalhes além dessa garantia, e os representantes do ator não retornaram os pedidos de comentários. Hart era passageiro de um Plymouth Barracuda de 1970 que saiu de uma estrada acima de Malibu nas primeiras horas da manhã de domingo.

Segundo a polícia, o veículo desceu um barranco após o motorista perder o controle ao passar de uma estrada para a Mulholland Highway.

Hart, de 40 anos, e o motorista do carro, Jared Black, de 28 anos, sofreram lesões nas costas. Outra passageira, Rebecca Broxterman, de 31 anos, só se queixou de dores. Fonte: Associated Press.