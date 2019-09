Fique de olho na altura mínima das atrações da Universal Studios

Paulo Basso Jr.



03/09/2019 | 13:48

A Universal Studios é um dos parques mais divertidos de Orlando, e não é à toa. Lá estão diversos simuladores e montanhas-russas radicais. Há também brinquedos que molham e áreas específicas para as crianças. Isso sem contar um espaço totalmente dedicado a Harry Potter. Algumas dessas atrações, porém, exigem uma altura mínima na hora da brincadeira. Confira.

Altura mínima nas principais atrações da Universal Studios

Harry Potter and the Escape from Gringotts

A aventura se passa na réplica de um banco do universo de Harry potter, com um dragão no topo, a 18 metros de altura, que cospe fogo e ocupa o prédio principal de Diagon Alley. Com óculos 3D, prepare-se para encarar movimentos divertidos.

Altura mínima: 1,07 metro

Fast and Furious – Supercharged

A sensação de velocidade toma conta do ônibus em que os visitantes ficam sentados. Uma grande tela o envolve, com imagens de tiroteios e perseguições nas ruas de San Francisco, no maior estilo “Velozes e Furiosos”.

Altura mínima: 1,02 metro

Race Through New York Starring Jimmy Fallon

Cinema com capacidade para 72 pessoas, cujo filme exibido em 3D é estrelado por Jimmy Fallon, famoso apresentador americano do programa The Tonight Show. Mas não espere ficar parado, pois você conhecerá Nova York em alta velocidade.

Altura mínima: 1,02 metro

Transformers: The Ride – 3D

A brincadeira dos robôs gigantes rola em um carrinho que avança em direção a sucessivas telas. Nelas, são projetadas diversas confusões com riqueza de detalhes. E a treta rola solta.

Altura mínima: 1,02 metro

Hollywood Rip Ride Rockit

Esta montanha-russa tem uma subida em subida em 90° seguida de uma descida com 60 metros de altura. Você pode escolher a música que vai ouvir durante o trajeto.

Altura mínima: 1,30 metro

Despicable Me Minion Mayhem

As filhas fofas de Gru, do “Meu Malvado Favorito”, o colocam em meio a um treinamento minion. E, pode crer, ele é bem agitado.

Altura mínima: 1,02 metro

The Simpsons Ride

A montanha-russa virtual dos Simpsons é ambientada em Krustyland, parque de diversões do Palhaço Krusty. Entre chacoalhões, trombadas e quedas repentinas ao lado de Bart, Lisa, Homer, Marge e Maggie, a diversão é garantida.

Altura mínima: 1,02 metro

Revenge of The Mummy

Inspirada na saga “Múmia”, esta montanha-russa foi projetada para combinar elementos de alta velocidade, vídeos 3D e efeitos especiais, com engenharia espacial e robótica.

Altura mínima: 1,22 metro