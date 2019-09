Apesar dos desfalques, Soteldo confia no elenco do Santos contra o Athletico-PR

03/09/2019 | 13:25



O Santos terá seis desfalques para o jogo com o Athletico-PR, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o atacante venezuelano Soteldo, que será um dos ausentes, confia na força do elenco do técnico Jorge Sampaoli para continuar na briga pela liderança com o Flamengo.

"Tenho de jogar pela seleção, pensar lá, mas com certeza faremos uma partida muito boa na Vila contra o Athletico. Temos muito a ganhar, ficam jogadores muito bons aqui. Sampaoli tem muita confiança e farão as coisas bem pela vitória em casa. Estou feliz pela seleção, mas um pouco triste por não jogar essa partida tão importante", afirmou Soteldo, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

O jogador se apresenta ao técnico Rafael Dudamel nesta quinta-feira para o amistoso contra a Colômbia, a ser disputado no próximo dia 10, em Tampa, na Flórida, Estados Unidos.

Para o lugar de Soteldo, presente na equipe santista nas oito partidas pós-Copa América, Sampaoli poderá promover a estreia de Lucas Venuto, contratado no início de agosto. "Que ele faça muito melhor (risos). Que ele possa jogar bem para vencermos e seguirmos na liderança. Ele é muito bom, o professor viu e a oportunidade vai chegar. Ele vai demonstrar o que demonstrava nos clubes anteriores", disse o venezuelano.

Jorge, convocado para a seleção brasileira, Derlis González (Paraguai), Cueva (Peru) e Bryan Ruiz (Costa Rica) são os outros desfalques para o duelo com o Athletico, embora o costarriquenho siga encostado e fora dos planos de Sampaoli no Santos. Victor Ferraz, suspenso, é outra baixa.

Nesta terça-feira, os jogadores viram um vídeo com o treinador e realizaram exercícios na academia. Antes do trabalho no gramado, fechado para a imprensa, o técnico argentino terá mais quatro treinos para definir o time que vai enfrentar o Athletico.

O Santos faz campanha semelhante à do Flamengo. Em 17 rodadas, o time de Vila Belmiro obteve 11 vitórias, três empates e três derrotas. Fica atrás do rival carioca na liderança do campeonato apenas no saldo de gols: 20 a 12.