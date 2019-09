Após 20 anos de casa, Monalisa Perrone pede demissão da Globo

03/09/2019 | 13:10



Mais uma baixa no time de jornalistas da Globo foi anunciada nesta terça-feira, dia 3. Monalisa Perrone, que estava à frente do jornalístico Hora Um, deixa a emissora após 20 anos de casa. Isso acontece depois de Dony De Nuccio deixar a empresa, assim como fizeram Mari Palma e Phelipe Siani.

Segundo a assessoria de imprensa da Globo, foi a própria Monalisa que pediu demissão, sem dar mais informações sobre o assunto. Com isso, os rumores de que ela vai assumir um jornalístico na CNN Brasil se intensificam, apesar de ainda não existir um comunicado oficial da emissora.

Evaristo Costa e William Waack são alguns dos nomes que já foram anunciados pela CNN, que começa as suas exibições no final do ano.