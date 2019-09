Após polêmica envolvendo jatinho particular, príncipe Harry se pronuncia (e família pensa em se mudar para os Estados Unidos!)

03/09/2019 | 13:11



A família real vai se mudar do castelo? Segundo o site Radar Online, sim. O Príncipe Harry e Menghan Markle estariam pensando em deixar o Reino Unido e irem para os Estados Unidos, mais especificamente para Los Angeles, de onde a ex-atriz veio. A publicação disse que a decisão foi motivada pelo fato de a duquesa ser uma pessoa difícil de se lidar, quase como uma diva, e também pelo fato de que o irmão de William foi seriamente criticado pelo uso de aviões particulares.

Para quem não se lembra, Harry pegou um jatinho para ir a um evento sobre mudanças climáticas, ignorando os impactos ambientais que essa ação causa, e depois ele e a família voltaram a voar em aeronaves particulares nas férias. O clã real pegou quatro jatinhos em 11 dias para viajar por diferentes destinos na Europa e foram alvos de crítica. Após essa polêmica, o príncipe foi para Amsterdã, na Holanda, em um voo comercial para um evento sobre criar uma nova forma de turismo.

De acordo com a People, o monarca se uniu com diferentes empresas de viagens para criar um modelo em que as populações locais sejam mais beneficiadas com o turismo e recebam uma quantidade maior da renda que vem da atividade. Por lá, o pai de Archie se defendeu das críticas e explicou porque escolheu voar de jatinho:

- Ocasionalmente, precisa existir uma oportunidade baseada em uma circunstância única para garantir a segurança da minha família. É genuinamente simples assim.

Ele ainda justificou que a grande maioria dos aviões que pegou em toda a vida eram comerciais.

Aliás Harry, Meghan e o bebê se preparam para uma nova viagem. Na conta oficial da família no Instagram, foi postada uma montagem com fotos da África e com ela o próprio príncipe escreveu uma nota anunciando que em poucas semanas eles visitarão diferentes países africanos.

Uma região do mundo que nas últimas duas décadas tem sido uma segunda casa para mim...Eu não consigo esperar para apresentar minha esposa e meu filho para a África do Sul!, escreveu Harry.

Para já irem entrando no clima do país, os monarcas também compartilharam uma frase de Nelson Mandela, importante líder sul-africano e ex-presidente da nação.

É tão fácil destruir e demolir. Os heróis são aqueles que trazem paz e constroem.

Archie Harrison

Além das polêmicas envolvendo jatinhos, surgiu ainda uma novidade fofa sobre a família. Lembra que Harry e Meghan batizaram o filho, Archie Harrison, em julho? Pois na ocasião eles enviaram um cartão de agradecimento a todos que enviaram cartas desejando felicidades ao bebê. Um fã da família real compartilhou o cartão que recebeu, no qual continha uma foto dos três em preto e branco e uma nota no verso, que dizia:

O Duque e a Duquesa de Sussex têm estado sobrecarregados com todos os cartões e cartas que eles receberam no batizado de Archie e estão muito tocados que vocês tiveram o trabalho de escrever de tal forma. Foi muito atencioso da sua parte e muito apreciado pela Vossa Alteza Real.