Após dizer que esposa não pode negar fogo ao marido, Patrícia Abravanel esclarece: - Acredito que esse esforço é um gesto de amor

03/09/2019 | 11:11



Patrícia Abravanel causou no Jogo dos Pontinhos durante o Programa Silvio Santos do último domingo, dia 1º. A filha do dono do SBT disse que pessoas casadas não devem negar fogo aos parceiros e a fala dela repercutiu bastante e muitas pessoas soltaram críticas dizendo que se tratava de um pensamento atrasado. Depois da polêmica acontecer, a apresentadora usou o Instagram para postar um texto justificando o que ela havia dito.

Patrícia deixou claro que estava ressaltando uma lição da Bíblia sobre o casamento. Ela lembrou ter lido um ensinamento dizendo para mulheres não negarem fazer sexo com os maridos, e vice-versa, para que a pessoa amada não vá procurar isso fora do relacionamento. Porém, no texto que escreveu, a irmã de Rebeca Abravanel preferiu falar sobre a própria experiência como uma mulher casada e fez questão de falar que o Jogo dos Pontinhos é uma grande brincadeira.

Óbvio que a mulher pode sim negar fogo ao marido. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Durante o programa, lembrei de um ensinamento sobre o cassamento e de fato achei super curioso ter isso na Bíblia! Mas não vou falar da Bíblia, vou falar de mim. De novo: a mulher não é obrigada a fazer amor com seu marido no dia em que não está bem. Homens e mulheres têm, muitas vezes, tempos diferentes.

Porém, Patrícia continuou...

É preciso às vezes fazer um esforço para um encontro, para aquele momento. Para mim, confesso que ainda não é um esforço. Amo estar com meu marido! Mas se daqui alguns anos for diferente, acredito que esse esforço é um gesto de amor (tanto dele comigo como eu com ele). Façam mais amor, se entreguem um para o outro, se curtam, cuidem desse amor. Foi isso o que eu quis dizer.