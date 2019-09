Pedro Scooby rebate internauta que afirmou que mamata do surfista acabou após término e Luana Piovani ironiza: Falou que ia casar e ter filho

03/09/2019 | 11:11



Pedro Scooby não ficou calado diante dos comentários que recebeu no Instagram por causa do fim do namoro com Anitta. Na última segunda-feira, dia 2, o surfista respondeu internauta que sugeriu que a mamata dele havia acabado depois do término com a cantora.

Acabou a mamata Pedro Scooby! Agora vai ter que trabalhar, jogador, disse o seguidor.

Direto, o surfista respondeu:

Preocupa não que aqui sobra trabalho e a conta tá gorda, escreveu.

Para quem não se lembra, no início do namoro Pedro foi bastante criticado por internautas que sugeriram que ele estava sendo bancado por Anitta e que tinha uma vida mansa, já que estava sempre na cola da amada durante as viagens pelo exterior e também não exibia uma rotina de trabalho. A partir daí, Scooby passou a mostrar mais como é ser um surfista profissional de ondas grandes e explicar como funciona seu dia a dia e de onde tira dinheiro para se manter. Anitta também saiu em defesa do rapaz, afirmando que não teria problema se precisasse pagar algo para ele.

Luana Piovani também não se absteve de responder os seguidores em seu perfil na rede social. A atriz recebeu diversas mensagens com opiniões sobre o término do namoro de Pedro Scooby, que é seu ex-marido, e também sobre a viagem que os dois farão para Fernando de Noronha para celebrar o aniversário dos gêmeos, Bem e Liz.

É o que você disse: Namorada virão algumas ainda. Mas vocês são uma família. O choro é livre, disse uma seguidora.

E Luana ironizou:

Ixi! Você não sabe da missa metade. Falou que ia casar e ter filho!

Uma internauta ainda afirmou que não quer ver a atriz dando uma segunda chance a Pedro:

Torcemos para que você não empreste o ombro para alguém chorar o chute não ein!

E a atriz, mais uma vez, deu atenção aos seguidores:

Chorar? Eu to feliz demais! Minha vida tá todinha como eu desenhei. Meus objetivos conquistados, esse corpinho aqui só vai servir para tomar banho de sol, mar e carregar miúdo no colo. Cabô!

Outra fã ainda desejou uma boa viagem para a família e deu sua opinião sobre a relação entre o ex-casal:

Agora vai! Tudo pelos filhos, que Noronha abençoe vocês. Não deixe que nada ou ninguém interfira na sua família. Enquanto eles forem crianças, faça você tudo para manter uma relação harmoniosa entre pai e filhos. Às vezes vai dor na sua carne, mas tudo compensa quando você vir o sorrido nos rostinhos deles. Mãe não ensina homem a ser pai, mas ajuda até onde se permitir. Já deu tudo certo!

Luana, então, afirmou que sua felicidade são os filhos e o atual namorado:

Amém flor, eu to blindada. Minha felicidade tem nome: Dom, Bem, Liz, Ofek!

No Stories, a beldade ainda fez questão de deixar bem claro que a viagem com o ex-marido é apenas por causa dos filhos:

Só queria falar uma coisinha vocês tão achando pelo em ovo e acho que quem acha pelo em ovo é porque não tem filho. A minha felicidade está no olhar de quem ta indo pra Noronha e vai ter uma outra festinha de aniversário. É a alegria de uma mãe que quer ver os filhos muito felizes e acredita piamente que o que vai acontecer vai fazer muito bem a eles, disparou ela.