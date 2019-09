William Bonner é flagrado dando aquela olhadinha para Fátima Bernardes durante festa de 50 anos do Jornal Nacional

03/09/2019 | 11:10



A comemoração dos 50 anos do Jornal Nacional já passou, mas ainda está dando o que falar! Isso porque, a festa que aconteceu na noite do último domingo, dia 1, foi marcada pela presença de diversos jornalistas que já passaram pela bancada do programa, entre eles, William Bonner e Fátima Bernardes.

Os dois, que eram um casal, se separaram em 2016 e, desde então, foram raras as vezes em que apareceram juntos. Por conta disso, é claro que todo mundo vibrou ao vê-los posando para uma foto em grupo com alguns colegas da Rede Globo. No entanto, um momento em especial acabou chamando ainda mais a atenção.

Um vídeo postado pelo jornalista Cid Moreira no Instagram mostra Bonner encarando a ex-esposa e mãe dos seus filhos de cima para baixo enquanto ela abraçava Renata Vasconcellos. Em seguida, Fátima volta para seu lugar, que era ao lado do ex, e chama Patrícia Poeta para ficar no meio dos dois.

No Twitter, o registro viralizou e teve gente que não conseguiu segurar a emoção.

William Bonner dando uma conferida na Fátima Bernardes, era tudo que eu precisava e não sabia, disse um internauta.

Atualmente, ambos estão se relacionando com outras pessoas. Fátima namora o deputado Túlio Gadêlha e William está casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas.