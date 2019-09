Bariloche em setembro com a neve da primavera

Redação



03/09/2019 | 10:18

Aproveitar a cidade de Bariloche, na Argentina, em setembro pode ser uma ótima opção. Perfeito para esquiadores, o mês é ideal para curtir o que há de melhor na região. A neve ainda está presente nesse período, e dá para aproveitar os bons preços – até 20% menores que na alta temporada. Além disso, a natureza oferece suas melhores paisagens e combina o charmoso inverno com a chegada da primavera.

Atrações de Bariloche em setembro

Divulgação Para quem gosta de esportes radicais, Bariloche é uma ótima opção

Adrenalina

No Cerro Catedral, os mais aventureiros podem desfrutar do Catedral Show Park, que exige o máximo de cada snowbordista quando o assunto é esporte de aventura. Em 7 de setembro, o local recebe o Tetrathlon da Catedral, um evento que combina corrida, esqui, bicicleta e caiaque na neve.

Divulgação A gastronomia na cidade faz muito sucesso

Gastronomia

O maior evento gastronômico da região já está sendo preparado em Bariloche: a sexta edição de Bariloche a la Carta. O festival permite que o turista aprenda sobre a culinária da região, onde predominam os sabores da Patagônia e da Europa. O circuito gourmet tem mais de 80 estabelecimentos direcionados a alta gastronomia.

Além disso, o acesso gratuito – por meio de inscrição online – é indicado para a degustação de vinhos, cervejas artesanais e experiências em restaurantes e hotéis.

O chocolate é outro produto típico da cidade e já se tornou sinônimo de Bariloche. Hoje, a cidade tem mais de 20 lojas, quase todas com presença no centro da cidade – a Mitre Street é a rua mais recomendada. A maioria das instalações também oferecem cafés, confeitarias e sorvetes artesanais.

Divulgação A paisagem de primavera na região atrai muitos turistas para contemplá-la

Paisagens de primavera

Desde que a neve começa a ceder, as primeiras flores aparecem e Bariloche se torna uma explosão de cores. Os locais destacam o início da primavera como um dos melhores momentos do ano.

Assim, os muitos passeios de trekking, que podem ser feitos a partir do centro, são uma ótima opção para este mês. O passeio pela Floresta Municipal Llao Llao, no Circuito Chico, e as rotas na região do Lago Gutierrez até a Cachoeira dos Duendes estão entre os grandes destaques.

50 lugares para conhecer na América do Sul

Atacama, Rio de Janeiro, Cusco e Machu Picchu são alguns pontos bem famosos para conhecer na América do Sul. A região, rica em belezas naturais e história, abriga inúmeros locais para serem explorados de perto. Para te ajudar a escolher o próximo destino, o Rota de Férias separou uma lista de lugares para conhecer no continente.