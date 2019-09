Conheça as principais trilhas de Monte Verde

Redação



03/09/2019 | 10:18

Para quem gosta de aventura, percorrer algumas das diversas trilhas de Monte Verde (MG) é uma ótima opção. Existem caminhos de nível fácil, intermediário e avançado, todos em meio a Serra da Mantiqueira e com um visual deslumbrante. A única exceção é a Trilha do Pinheiro Velho, que fica no centrinho da cidade.

Para chegar ao início das demais trilhas é necessário ir de carro pela Av. das Montanhas, no centro – são aproximadamente 3,5 km de estrada (em sua maior parte, de terra). Ao final há um estacionamento, que custa R$10, um centro de informações e ponto para comprar água e sucos.

Para a maior parte das trilhas, não há a necessidade do acompanhamento de um guia, já que tudo é sinalizado. Entretanto, diversas empresas em Monte Verde oferecem passeios guiados em 4×4 até lá.

Trilhas de Monte Verde

Trilha do Pinheiro Velho

De todas as trilhas que podem ser feitas em Monte Verde, esta é a de acesso mais fácil. O caminho possui cinco pontos de partida, espalhados pelo centro do distrito. O principal deles fica bem em frente à fábrica de chocolates Gressoney. De lá até o pinheiro são pouco mais de 200 metros de caminhada.

Ao final da trilha está o Pinheiro Velho, uma araucária de cerca de 500 anos e aproximadamente 1,70m de diâmetro.

Chapéu do Bispo

Seguindo pela Avenida das Montanhas, o turista chegará ao estacionamento e ao portal que marca o início das trilhas de Pedra Redonda e Pedra Partida. Um pouco antes do Portal, há uma entradinha sinalizada com placas que indicam o caminho para o Chapéu do Bispo e Platô, que são de fácil acesso.

A Trilha Chapéu do Bispo recebe este por causa de seu formato. O caminho tem cerca de 700 metros e pode ser percorrido tranquilamente em uma hora. Para subir até o topo é necessário ter habilidade e força suficiente para escalar. Há uma barra de ferro pra ajudar, mas nem por isso a tarefa é simples.

Platô

Quem busca uma rota alternativa e mais aventureira, pode chegar ao Platô por uma trilha que se inicia no final da Rua das Mantiqueiras. Ele é uma grande rocha plana onde se tem uma vista linda de toda a região. Dá para ver até São José dos Campos (SP) lá do alto.

Pedra Redonda

Esta é a trilha mais famosa de Monte Verde e também é de fácil acesso. Todo o percurso tem cerca de um quilômetro e pode ser feito em 1h30. No alto da Pedra Redonda a vista panorâmica é de tirar o fôlego. Uma boa opção para quem pretende fazer o passeio é aproveitar o pôr do sol. Mas é necessário levar uma lanterna para voltar.

Pedra Partida

Esta trilha é um pouco mais difícil e cansativa que as outras. O desvio para a Pedra Partida fica no meio do caminho da Pedra Redonda e é sinalizado, assim como todo o restante do percurso.

O caminho de ida e volta tem aproximadamente 1,6 km e leva em torno de três horas. Como não poderia ser diferente, a vista da Pedra Partida também é linda. Lá do alto é possível ver o horizonte em 360º e identificar a Pedra do Baú, que fica em território paulista.

Pico do Selado

Considerada a melhor e mais bonita trilha de Monte Verde, o Pico do Selado é de nível difícil. O caminho tem cerca de 4 quilômetros e dura em média de quatro a cinco horas. O caminho até o Pico do Selado não exige muita técnica, mas as subidas acabam dificultando.

Onde ficar

O Hotel Saint Michel conta com aconchegantes apartamentos, além de belos chalés privativos. O local também oferece opções de hospedagem para um número maior de pessoas, incluindo acomodações com dois ou três andares. Há varandas, lareira, ofurô, hidromassagem dupla e produtos L’Occitane.

A propriedade conta com academia, sala de leitura e piscina coberta e aquecida. Já a área dedicada para as crianças possui brinquedoteca, vídeo game e livros.

Além disso, o hotel oferece o melhor da gastronomia mineira, com toques de cozinha internacional. As fondues são destaques e combinam perfeitamente com o clima local, garantindo sabores marcantes para os visitantes.

