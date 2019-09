Anitta conta como foi trabalhar com Madonna e fala sobre vida sexual: - Luto por essa liberdade e a exerço

03/09/2019 | 10:10



Anitta está conquistando o mundo! Em setembro de 2019, a cantora foi capa da revista espanhola Nylon, no mês mais importante para o mundo da moda. Na entrevista, a diva falou sobre aspectos de sua vida profissional, como parceiras e trabalhos futuros, e também expôs a opinião pessoal sobre alguns assuntos, como o direito e a liberdade sexual das mulheres, por exemplo. Esses são pontos presentes no trabalho da artista e ela revelou que isso acontece pois suas canções são um reflexo do que ela faz e pensa.

- Como mulher, creio que podemos fazer o que queremos. Eu exercito muito essa ideia nas minhas letras, nas minhas atitudes. Não tenho tempo para lidar com o que falam de mim. Tenho outras prioridades.

Esses posicionamento fizeram com que Anitta fosse considerada por alguns como um ícono da luta pelos direitos das mulheres, mas a voz de Vai Malandra explicou que nunca pensou em agir dessa maneira para virar um símbolo, mas foi algo que aconteceu de forma espontânea. Mesmo assim, a musa gosta dessa fama e diz se sentir feliz em poder ser uma inspiração para outras mulheres. Antes de Anitta, Madonna já era uma diva que falava bastante sobre a temática das mulheres e a rainha do pop também tem uma canção com a carioca. A brasileira revelou que essa parceria foi algo muito especial e ainda disse que ajudou a loira com o português na canção Faz Gostoso. Ambas as divas falam abertamente sobre assuntos relacionados a sexualidade e até recebem algumas críticas por isso, mas Anitta deixou claro:

- Creio que somos donas de nossos corpos. Creio que isso tudo é um reflexo do que eu sou, da minha essência. Luto por essa liberdade e a exerço.

Além do dueto com Madonna, a ex-namorada de Pedro Scooby também revelou com qual outra diva ela gostaria de gravar um single: Mariah Carey! Imagina só? A intérprete de Bola Rebola também agradeceu pela oportunidade que teve em trabalhar com outros grandes artistas como J Balvin, Maluma e Diplo, por exemplo. Por fim, a musa falou que pensa em explorara outras áreas, como produzir músicas e quem sabe até atuar, e afirmou que 2020 será um ano diferente para a carreira dela, mas não deu mais detalhes sobre isso. Misteriosa!