PM morre atropelada por ladrão durante perseguição de veículo roubado

03/09/2019 | 09:18



A PM (Policial Militar) Sargento Tais Valéria Fanasca Melloni, do 38º Batalhão, morreu atropelada na manhã desta terça-feira (3), durante tentativa de abordarem de veículo roubado, no Jardim Zaíra, em Mauá. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital Nardini, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com os policiais companheiros da Sargento, o carro modelo Fiat Palio, de cor vermelha, foi abordado na sequência e o ladrão foi detido.

Segundo a ocorrência, durante patrulhamento a equipe avistou dois homens em um carro modelo Corsa Classic, de cor azul, quando um dos infratores desembarcou e roubou o Fiat Palio, quando a polícia deu início a perseguição. O corsa também foi acompanhado e abordado na Travessa Manoel Nascimento, onde o segundo infrator foi detido.

No Twitter, o Governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) lamentou o caso. "Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu.

Fotos: Divulgação/PM