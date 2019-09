03/09/2019 | 07:26



O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu a uma taxa anualizada de 3,1% no segundo trimestre do ano, segundo dados publicados hoje pela agência de estatísticas do país, a Stats SA.

O resultado ajudou a economia africana mais desenvolvida a evitar uma recessão técnica, uma vez que o PIB sul-africano havia mostrado contração anualizada de 3,1% no primeiro trimestre, de acordo com dados revisados. Fonte: Dow Jones Newswires.