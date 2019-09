Nadal perde set, mas derrota Cilic e vai às quartas no US Open

02/09/2019 | 23:29



O espanhol Rafael Nadal perdeu set pela primeira vez neste US Open, mas confirmou o favoritismo sobre o croata Marin Cilic nesta segunda-feira. O número dois do mundo avançou às quartas de final em Nova York ao derrotar o 23º do ranking por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6, 6/1 e 6/2, em 2h48min

Foi apenas a terceira partida disputada pelo espanhol nesta edição do US Open. Na segunda rodada, o australiano Thanasi Kokkinakis desistiu antes do início da partida. O "fôlego" na chave ajudou Nadal, que mostrou grande performance em quadra nesta noite, apesar do forte calor e da alta umidade na cidade norte-americana.

A grande atuação do vice-líder do ranking fez vibrar até o golfista Tiger Woods, presente nas arquibancadas, torcendo pelo espanhol. Nadal avançou à fase de quartas de final de um Grand Slam pela 40ª vez em sua carreira, sendo a nona somente em Nova York. Ele soma três títulos no US Open, o último conquistado em 2017.

Nas quartas de final, ele enfrentará o argentino Diego Schwartzman, 20º cabeça de chave, responsável pela eliminação do alemão Alexander Zverev também por 3 a 1, com parciais de 3/6, 6/2, 6/4 e 6/3. O favorito leva ampla vantagem no confronto direto com o argentino, com sete vitórias em sete confrontos, o último no Masters 1000 de Indian Wells, também na quadra dura dos EUA, neste ano.

Nadal e Cilic, campeão do US Open em 2014, fizeram um início de jogo equilibrado. Eles trocaram quebras de saque nos primeiros games até Nadal obter uma segunda quebra e abrir vantagem para fechar o set inicial.

Na segunda parcial, o croata reagiu ao obter a quebra na única chance de todo o set, sem ter o seu serviço sob ameaça. Na sequência, Nadal voltou a se impor no forte saque do rival no quarto game, abrindo 3/1, após salvar dois smashes que o adversário não conseguiu aproveitar.

Enquanto Cilic caía de rendimento diante do forte calor e perdia confiança, o espanhol acelerou o jogo e passou a jogar ainda melhor. Assim, começou quebrando o quarto game. E não teve dificuldade para obter a segunda quebra, encaminhando o triunfo.

Se confirmar o favoritismo nas quartas de final, Nadal terá pela frente na semifinal o vencedor do inesperado duelo entre o francês Gael Monfils e o italiano Matteo Berrettini, primeiro tenista do seu país a avançar às quartas do US Open desde 1977. Em uma eventual decisão, o espanhol poderá cruzar com o suíço Roger Federer.

Mais cedo, Monfils avançou na chave ao superar o também espanhol Pablo Andújar por 6/1, 6/2 e 6/2. Berrettini, por sua vez, despachou o russo Andrey Rublev por 6/1, 6/4 e 7/6 (8/6).

O quadrante superior da chave terá Federer contra o búlgaro Grigor Dimitrov e o também suíço Stan Wawrinka contra o russo Daniil Medvedev. Estes confrontos estão marcados para esta terça-feira.

Pela chave feminina, ainda nesta segunda, a belga Elise Mertens (25ª pré-classificada) bateu a local Kristie Ahn por duplo 6/1. Nas quartas de final, ela enfrentará a vencedora do confronto entre a local Taylor Townsend e a canadense Bianca Andreescu.