CPI do Natal Iluminado admite auditoria externa sobre contratos

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



03/09/2019 | 07:37



A CPI do Natal Iluminado na Câmara de São Caetano considera contratar auditoria externa e independente para acompanhar os trabalhos de investigação do contrato firmado entre o governo do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) e a Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) para realização de evento natalino em 2016.

Presidente do bloco, Tite Campanella (Cidadania) admitiu esse debate. “Essa é uma possibilidade, mas que ainda depende de análise e discussão. Não temos nenhuma posição fechada. Alguns defendem que uma auditoria externa e independente seria adequada para que não acusem a CPI de uso político. Mas ainda estamos conversando”, disse o parlamentar.

Responsável pelo contrato por parte da Aciscs, o ex-presidente da entidade, o advogado Walter Estevam Junior, tem reclamado publicamente que a CPI teria conotação política, uma vez que a prestação de contas foi aprovada pela Caixa.

Comissão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico indicou série de irregularidades nos balancetes apresentados pela associação – segundo a pasta, havia inconsistência de informações e falta de comprovação dos gastos com o Natal Iluminado, em especial com a terceirização da organização da atividade.