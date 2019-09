Ladrões invadem duas lojas para chegar a cofre de lotérica

Do Diário do Grande ABC



02/09/2019 | 21:25



Crime inusitado aconteceu no Centro de Santo André, na Rua General Glicério, na manhã desta segunda-feira (2). De acordo com boletim de ocorrência registrado no 1º DP, a polícia foi acionada por representante de loja de móveis, que declarou ter constatado um furto no estabelecimento.

Quando policiais chegaram ao local, notaram que não só a loja de móveis como também uma de roupas, além de uma sala vazia, tinham buracos nas paredes. O objetivo dos assaltantes era chegar ao cofre de uma lotérica.

Os criminosos conseguiram roubar R$ 26 mil. No local, foram achadas duas chaves de fenda, uma pequena marreta e um pé de cabra. Os objetos foram apreendidos e vão para a perícia. Ninguém foi preso, mas a polícia solicitou os vídeos gravados por sistemas de monitoramento das lojas.